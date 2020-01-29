Старт продаж нового клубного дома «Октавия» на Петроградской стороне

ГК «Балтийская коммерция»

Группа компаний «Балтийская коммерция» с 1 февраля 2020 года выводит на рынок новый клубный дом премиум-класса «Октавия». Он строится на Петроградской стороне, рядом с Крестовским островом.

В клубном доме «Октавия» запроектировано всего 34 квартиры площадью от 90 кв.м, что обеспечит спокойную камерную атмосферу и однородное респектабельное окружение.

Уровень дома будет соответствовать высоким требованиям. На первом этаже в просторном лобби с зоной отдыха хозяев и гостей встретит консьерж-сервис и круглосуточная служба охраны. В бизнес зоне можно будет проводить деловые встречи и обучающие мероприятия. Для хранения колясок и велосипедов предусмотрены общая колясочная и индивидуальные кладовые. У владельцев квартир будет собственный тренажерный зал. Здесь можно будет тренироваться в любое время суток и приглашать фитнес-тренеров для индивидуальных занятий.

В уютном закрытом дворе дома с детскими площадками, скамейками и ландшафтным озеленением жители «Октавии» смогут приятно провести время на свежем воздухе.

Дом оснащается новейшей инженерией. Предусмотрены сплит-шахты для установки кондиционеров. Жильцы будут обеспечены чистой питьевой водой благодаря многоступенчатой системе очистки. Для автомобилей спроектирован двухуровневый подземный паркинг, оснащенный лифтом.

Высокий статус клубного дома «Октавия» подчеркивает его изысканный архитектурный облик, в котором творчески переработаны принципы традиционной петербургской архитектуры. В оформлении применяются архитектурный бетон, натуральный камень, черненый металл, стекло. Фасады дома будут украшены оригинальными декоративными элементами, вставками с рельефным рисунком, а в темное время суток — еще и декоративной подсветкой.

Продажа квартир будет осуществляться по договорам долевого участия с применением эскроу-счетов. Окончание строительства намечено на октябрь 2022 года, однако застройщик обычно сдает свои дома с опережением на год. Подробности о планировках и ценах на сайте baltcom.spb.ru

Клубный дом «Октавия» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Гардиен», разрешение на строительство от 15 октября 2019 года №78-013-0391-2019. Проектная декларация на сайте baltcom.spb.ru