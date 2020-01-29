Британцев вывезут из Уханя и изолируют

Британская пресса узнала о планах правительства страны вывезти из Уханя около 200 подданных Соединённого Королевства с последующей их изоляцией на военной базе.

Об этом со ссылкой на собственные источники 29 января пишут BBC News и Daily Telegraph. Министр здравоохранения Мэтт Хенкок в твиттере подтвердил планы по изоляции эвакуированных, которым пообещал всю необходимую медицинскую помощь. Подробностей он не привел.

Тем, кто будет возвращаться в Великобританию из других провинций Китая, настоятельно рекомендуют выдержать 14 дней изоляции, пишут издания.

Напомним, что из Уханя самолетом уже вывезли 240 граждан США, в том числе дипломатов, причем сначала на Аляску, а затем на авиабазу в Калифорнии.





Ранее сообщалось о том, что как минимум 177 граждан России находятся на территории провинции Хубэй в Китае, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Из них 120 человек — в городе Ухань, заявило 29 января посольство России в КНР.

Напомним, что несколько дней назад власти КНР ввели в Ухани жёсткий карантин – покидать город жителям запрещено.