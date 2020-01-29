Вторник на дорогах Петербурга и области: погибшие пешеходы, сбежавшие водители и «бешеные» каршеринги

Во вторник, 28 января, на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло 391 ДТП, что можно назвать сравнительно невысоким показателем аварийности для буднего дня. Тем не менее погибших было трое, причем все – пешеходы. А ведь только накануне ГИБДД сообщали о возросшем числе ДТП с пешеходами в 2020 году.

Как сообщает 29 января Управление ГИБДД по СПб и ЛО, на петербургских дорогах инспекторы ДПС зафиксировали за прошедшие сутки 315 ДТП. В 16 из них были пострадавшие. Травмы получили 18 человек, детей среди них нет. Двое погибли.

В половине десятого часа вечера на улице Ярослава Гашека автомобиль Daewoo Nexia сбил женщину и скрылся. Предположительно наезд произошел в зоне регулируемого пешеходного перехода в районе дома 6. Пострадавшую доставили в НИИ им. Джанелидзе в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли. Как стало известно «Фонтанке», погибшая – 58-летняя петербурженка. От удара женщина получила множественные травмы и переломы, в том числе тяжелую сочетанную травму головы и серьезный ушиб головного мозга.





«Дэу» нашли в 200 метрах от места ДТП. Водителя, 18-летнего парня, задержали ночью по месту жительства, а вместе с ним – еще двоих. Молодой человек оказался заядлым нарушителем, причем начал еще до получения прав.

На Кубинской улице под колесами автомобиля погибла пенсионерка. По данным «Фонтанки», около 17 часов 52-летний водитель Peugeot 308, двигаясь во втором ряду от Краснопутиловской улицы в сторону Бассейной, сбил 87-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 34. Потерпевшая скончалась на месте. Решается вопрос о возбуждении по факту ДТП уголовного дела.

Третья трагедия случилась во Всеволожском районе Ленобласти. В девять вечера на 2-м километре дороги Мяглово – «Кола» 38-летний житель Самары на личном Ford Focus сбил 60-летнюю жительницу Новой Пустоши. Пенсионерка переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм она скончалась на месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего в Ленобласти за вторник произошло 76 дорожных аварий, а пострадавшие были в 9 из них. Травмы получили 11 человек, в том числе один ребенок – и тоже пешеход. В начале седьмого часа вечера в Сосновом Бору 52-летний мужчина на Honda CR-V сбил 7-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре». Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ГИБДД Петербурга и Ленобласти накануне сообщали, что с начала 2020 года на дорогах регионов погибли 25 пешеходов – это на 17 больше, чем год назад. Еще 213 человек получили травмы.

А 28 января в Петербурге наблюдалась еще одна тенденция – скрываться с места ДТП. Помимо смертельной аварии на Ярослава Гашека, ГИБДД пришлось искать еще несколько водителей. В начале десятого часа вечера на пересечении Невского проспекта с набережной Фонтанки женщина на BMW сбила женщину-пешехода. Последняя, к счастью отделалась легкими травмами. Автомобилистка же с места ДТП скрылась, но вскоре была задержана. Ей оказалось 19 лет – почти ровесница пострадавшей.

На Дунайском проспекте в половине девятого вечера Hyundai приехал в стоящие на светофоре легковушки. После этого водитель бросил машину и сбежал. А на Дальневосточном проспекте неизвестный водитель каршерингового Volkswagen Polo, врезавшись в столб, бросил не только машину, но и двух пострадавших в ДТП пассажирок, 25 и 27 лет. По словам очевидцев в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», женщин выбросило из машины: одну на дорогу, другую на обочину. Обеих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Это стало вторым крупным ДТП с каршерингом за минувший день. Первое произошло утром на Выборгской набережной. Женщина на Hyundai того же «Делимобиля» врезалась в грузовик коммунальных служб. Обошлось без пострадавших, но поведение автомобилистки вызвало подозрения у полицейских. Алкогольного опьянения у нее не обнаружилось, а вот пройти медосвидетельствование на наркотики женщина отказалась.