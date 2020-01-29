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Город
29.01.2020 15:56
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«К сожалению, есть позиция суда». Спикер ЗакСа объяснил, почему «Бронке групп» не запретили строить элитное жилье

Спикер петербургского парламента, лидер региональной "Единой России" Вячеслав Макаров объяснил, почему оказался заморожен законопроект, запрещающий компании "Бронка групп" возводить жилой комплекс на Большой Разночинной улице в Петроградском районе. Об этом он рассказал в ответе на вопрос корреспондента "Фонтанки" после заседания Заксобрания 29 января.

Законопроект, который вносит в перечень зон зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) участок земли, принадлежащий компании "Бронка групп", депутаты приняли в первом чтении еще 16 октября прошлого года. Хотя срок для подачи поправок истек еще 18 октября, второго чтения до сих пор не состоялось.

"К сожалению, есть позиция городского и Верховного судов, которая касается частной собственности. Мы очень внимательно изучаем этот вопрос, чтобы не нарушать в этой связи федеральное законодательство и чтобы суд не отменял те положения закона, которые мы принимаем", – объяснил спикер ЗакСа промедление с рассмотрением инициативы. 

Верховный суд еще в 2018 году подтвердил, что депутаты не имеют права вносить в перечень ЗНОП участки, находящиеся в частной собственности. Он признал незаконными принятые депутатами нормы, запретившие строительство на нескольких других участках Петроградской стороны, инициатором которых также выступал Вячеслав Макаров.

Прежде чем внести в парламент законопроект, запрещающий строительство на Большой Разночинной, Вячеслав Макаров назвал застройщиков "мафией" и "шпаной" и пожелал им "мучиться всю жизнь". Так спикер отреагировал на жалобы жителей соседних домов, которые утверждают, что их здания рушатся из-за строительства нового комплекса. Конечные бенефициары холдинга «Бронка групп» – представители семей экс-главы ФСО Евгения Мурова и генерала ФСБ в отставке Николая Негодова.


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