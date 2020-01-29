СК на своём сайте опубликовал фамилии задержанных полицейских по делу Голунова. В список попали не все

Следственный комитет России на своём сайте опубликовал фамилии задержанных полицейских по делу Ивана Голунова 29 января. Список отличается от опубликованного ранее журналистами.

Ведомство сообщает о задержании бывших сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, а также их экс-начальника Игоря Ляховца.

Ранее список со ссылкой на СК разместил ТАСС. В нём отсутствовал Ляховец, но вместо него фигурировал начальник перечисленных выше сотрудников Андрей Щиров. О задержании шестерых полицейских также писал «Коммерсант». По данным издания, их могут обвинить не только в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), но и в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), которые нашли в рюкзаке и дома у репортера, а также в фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ).

Корреспондент «Фонтанки» на момент выхода новости не смог уточнить у СК, почему в опубликованном в обед списке нет Щирова.



