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СК на своём сайте опубликовал фамилии задержанных полицейских по делу Голунова. В список попали не все
Следственный комитет России на своём сайте опубликовал фамилии задержанных полицейских по делу Ивана Голунова 29 января. Список отличается от опубликованного ранее журналистами.
Ведомство сообщает о задержании бывших сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, а также их экс-начальника Игоря Ляховца.
Ранее список со ссылкой на СК разместил ТАСС. В нём отсутствовал Ляховец, но вместо него фигурировал начальник перечисленных выше сотрудников Андрей Щиров. О задержании шестерых полицейских также писал «Коммерсант». По данным издания, их могут обвинить не только в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), но и в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), которые нашли в рюкзаке и дома у репортера, а также в фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ).
Корреспондент «Фонтанки» на момент выхода новости не смог уточнить у СК, почему в опубликованном в обед списке нет Щирова.
Справка:
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.