Ростовские пограничники на УАЗе во время погони врезались в дом, машина встала вертикально

Серьёзное ДТП произошло 29 января около 11:30 в Донецке (Ростовская область), пострадали три человека.

Как сообщает Rostov.ru, пограничники преследовали «Ниву», водитель которой не выполнил их требование об остановке, и на перекрёстке попали в аварию. По предварительной информации, двигаясь по второстепенной улице, водитель служебного УАЗа не уступил дорогу пенсионеру на ВАЗ-2106. «Нива» перед этим успела проскочить перекрёсток.

Момент ДТП попал на видео.





УАЗ прилёг на забор жилого дома. «Шестёрка» тоже пробила забор – соседнего дома, а также уронила опору ЛЭП. Водитель «Жигулей» был госпитализирован, двое пограничников получили незначительные травмы, медицинскую помощь они получили на месте.