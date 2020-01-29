В Кудрово проверяли маршрутки. Отбить задержанные автобусы «бизнесмены» не смогли

В пригороде Петербурга Кудрово ночью 29 января проводилась «зачистка» от нелегальных маршруток. Управление по транспорту Ленинградской области фиксирует в молодом городе рост «серых» автобусов.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления, рейд межведомственной транспортной комиссии завершился «арестом» двух автобусов, у которых не было лицензий на пассажирские перевозки. Также было возбуждено три административных дела – за неудовлетворительное техническое состояние транспорта, отсутствие страховки и техосмотра. Среди водителей, проходивших проверку, были и иностранцы: граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины.

«Отбить» транспорт у комиссии пыталась прибывшая на место группа мужчин, связанных с нелегальными перевозками. Их усилия не увенчались успехом.





Ещё один подобный рейд прошёл днём 29 января в Гатчинском районе. Там на спецстоянку отправили нелегальный автобус №545, ехавший в посёлок Коммунар.

Управление по транспорту несколько лет борется с «серыми» перевозчиками. Например, в том же Кудрово летом ловили маршрутки, ездившие на зимней резине. Иногда комиссии приходится прибегать к помощи вооружённых сотрудников полиции.



