«Чтобы у нас ничего подобного не было». Путин призвал не допустить распространения коронавируса в России

Российский президент провел специальное совещание по предупреждению 2019-nCoV, от которого в Китае погибло уже 130 человек.

«Что касается нового коронавируса, то специфика заключается в том, что это новое явление, и вопрос – насколько мы готовы к этому вызову. Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы», – цитирует 29 января заявление главы государства РИА «Новости».

По его словам, задача государства состоит в том, что «минимизировать потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было». Путин посетовал, что от нового коронавируса уже зафиксированы летальные исходы.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил информировать о результатах мониторинга 2019-nCoV в стране лично президента.





По последним данным, 2019-nCoV убил в Китае уже 130 человек, а также было выявлено более 5974 случаев заражения. Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января. В Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик».

Более подробно о новом вирусе читайте в материале «Фонтанки».