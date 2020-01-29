Советник Зеленского получил январскую платёжку за газ. И выругался матом

Игорь Новиков, советник президента Украины Владимира Зеленского, не смог сдержать эмоций, получив квитанцию о коммунальных расходах за январь. К искреннему удивлению и праведному гневу, приближенный главы Украинского государства не обнаружил в ней никаких признаков ранее анонсированного снижения цен на газ.

На своей страничке в "Фейсбуке" Новиков опубликовал фотографию пришедшей в январе платежки, согласно которой стоимость газа составила почти семь тысяч гривен на тысячу кубов. При этом советник украинского лидера напомнил, что "Нафтогаз" и власти страны обещали поставлять топливо по 4650 гривен. "Какого... (черта. – Ред.), вполне резонно спросите вы", — возмутился он, использовав нецензурную лексику.

По словам Новикова, несмотря на снижение стоимости газа на бумаге, из-за уже подписанных ранее договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания. "А если не будут брать, спросите вы? Правильно — отключим газ. Свободный рынок курильщика, иными словами. <…> То есть теперь нас с вами отдали на откуп другим игрокам рынка, с которыми уже заключены договоры и которые вполне законно могут влепить нам 6913 гривен за январь", — объяснил он.





Также советник главы государства отметил, что передаст Зеленскому справку о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины.

На прошлой неделе министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что подписание договора о транзите газа с "Газпромом" позволило стабилизировать ситуацию на рынке, что может привести к снижению цен на газ для украинцев.