«Народ стоит в лужах под мокрым снегом». В Москве похоронили протоиерея Всеволода Чаплина

На Троекуровском кладбище Москвы 29 января похоронили протоиерея Всеволода Чаплина. Бывшего главу Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества отпевали в храме Преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, в котором он служил настоятелем в последнее время, где и умер, сидя на лавочке после воскресной службы.

По данным сайта Pravoslavie.ru, чин отпевания совершил благочинный Центрального округа Московской епархии Владимир Диваков. Из архиереев проститься с 51-летним священником приехал только архиепископ Гаагский и Нидерландский Елисей. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чьим пресс-секретарем, по сути, являлся раньше отец Всеволод, не было — от него зачитали соболезнование.

Среди собравшихся можно отметить известных московских священников Димитрия Смирнова, Владимира Вигилянского, приехал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В храм не войти, – написал в Facebook иеромонах Димитрий Першин. – Народ стоит в лужах под мокрым снегом. Из священнической проповеди над гробом: "Никто не мог бы обвинить его в роскошной жизни... Регулярно встречал его в общественном транспорте... Легко признавал свои ошибки. Благодарил тех, кто критиковал, одергивал его, ибо понимал, что эти люди заботятся о нем". Мы все собрались сюда по зову души, не по чьему-либо указанию...»





Протоиерея Всеволода не стало 26 января. Смерть 51-летнего священника была скоропостижной. Он не был женат, у отца Всеволода осталась пожилая мать.