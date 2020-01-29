В Ираке разбился самолет. Он мог быть американским

В иракской провинции Анбар разбился военно-транспортный самолёт. По предварительным данным, борт был американским.

Как 29 января передаёт ТАСС со ссылкой на агентство El Nashra, в катастрофе погибли четверо. Выживших не оказалось. Подробности не сообщаются.

В понедельник, 27 января, Пентагон и глава ВВС США подтвердили информацию о том, что в горах Афганистана потерпел крушение их самолёт-разведчик. Кадры с падением лайнера в провинции Газни также распространились по СМИ. Точное количество погибших пока что не называется. Запрещенное в РФ движение "Талибан" заявило, что он был сбит его сторонниками. Официально это не подтверждено.



