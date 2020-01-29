В 2020 году в Петербурге проложат 22 км веломаршрутов. Новые велодорожки приведут с севера на Петроградскую сторону

Протяженность веломаршрутов в Петербурге до конца 2020 года вырастет до 138 км. Смольный утвердил соответствующую адресную программу. Об этом 29 января сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Всего новых дорожек и полос в городе должно прибавиться на 21,8 км. Из маршрутов три остались незавершенными с прошлого года, и один новый, который появится в Приморском районе.

На отрезке Приморского проспекта от улицы Савушкина до Яхтенной, вдоль Парка 300-летия, появится обособленная велодорожка. На Бухарестской улице маршрут проложат от Прогонной до проспекта Славы и от Димитрова до Олеко Дундича. Улица Типанова на отрезке от проспекта Юрия Гагарина до Витебского прирастет велоинфраструктурой. Проспект Славы — от Белградской до Софийской улицы. На проспекте Культуры маршрут появится от Суздальского до проспекта Луначарского.

От Тихорецкого проспекта до Тореза появится маршрут по Светлановскому проспекту вдоль парка "Сосновка", затем маршрут вольется в соседний – по Тореза до площади Мужества. А оттуда — по Политехнической улице до пересечения с улицей Карбышева. И перетечет в отрезок улицы Харченко от Полюстровского проспекта до Кантемировской улицы.





Сейчас в Петербурге всего 31 велосипедный маршрут протяженностью 116,1 км.