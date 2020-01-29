Используемый для сообщений о лжеминированиях Protonmail назвал блокировку Роскомнадзора «неоправданной»

Полюбившийся лжеминерам почтовый сервис Protonmail, о блокировке которого 29 января объявил Роскомнадзор, заявил, что собирается обсудить ситуацию с российской стороной.

«Мы полностью сосредоточены на разрешении сложившейся ситуации. Мы работаем со швейцарскими властями и надеемся на общение с российскими чиновниками, поскольку считаем эту блокировку неоправданной», – сообщается 29 января в twitter Protonmail.

В компании отметили, что их главный приоритет – сделать услуги вновь доступными для российских пользователей. Почтовый сервис уже опубликовал инструкцию, что делать их клиентам во время блокировки.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций объявила об ограничении доступа к швейцарскому сервису. Кроме того, ведомство заблокировало другой сервис Startmail.com, который также облюбовали лжеминеры.

28 января Петербург «отметил» два месяца непрерывных эвакуаций из-за почтовых рассылок о бомбах. За это время от лжеминеров пострадали полмиллиона человек. Первое письмо пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. В нем анонимы требуют от предпринимателя Константина Малофеева 120 биткоинов, которые тот якобы получил от криптобиржи. Однако сам бизнесмен отрицает своё участие в крушении этого бизнеса.



