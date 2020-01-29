Обокравшим дом священника в Ленобласти не удалось скрыться с иконами. Их поймали на КАД

На кольцевой автодороге Петербурга остановили машину с иконами. У сотрудников ГИБДД были основания полагать, что образа попали к людям в салоне незаконным способом.

Как сообщила 29 января официальный представитель МВД Ирина Волк, машину остановили на южном полукольце КАД, там находились двое ранее судимых мужчин, а при них — пять икон, часть из которых могли быть старинными.

О своей находке дорожная полиция рассказала уголовному розыску. Там быстро установили, что незадолго до того в деревне Войтолово, взломав стеклопакеты, воры проникли в дом местного священника. Там, очевидно, нечего было украсть, кроме нескольких небольших икон. Но и с ними скрыться злоумышленники не смогли.

Задержанных арестовали.



