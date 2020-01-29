Эрдоган: Будущее Сирии будут решать Россия, Турция и Иран

Турецкий президент констатировал, что астанинский процесс по Сирии больше не работает.

«Астанинского процесса больше нет. Турция, России и Иран могут продумать шаги по возрождению этого процесса», – цитирует 29 января заявление Реджепа Тайипа Эрдогана агентство Anadolu.

При этом он подчеркнул, что США официально не принимает участия в переговорах, только на уровне посла или спецпредставителя. Турецкий президент также добивал, что решение по урегулированию в арабской республике будет приниматься и в Женеве.

Эрдоган в своем выступлении коснулся договоренностей, достигнутых на встрече с Владимиром Путиным в Сочи. «Если Россия будет соблюдать эти договоренности, мы тоже продолжим их соблюдать. В настоящее время Россия им не привержена», – посетовал президент Турции.





Напомним, что 22 октября 2019-го в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандум о взаимодействии. Военные из РФ начали патрулирование на севере Сирии вместе с турецкой армией. До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами. На этом фоне 15 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции.

В декабре прошлого года в Нур-Султане состоялись переговоры РФ, Турции и Ирана, на которых страны-участники приветствовали сирийский Конституционный комитет в Женеве.