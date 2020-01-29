Главный тренер "Сочи" о ситуации с Кокориным: Нет тела - нет дела

Главный тренер ФК "Сочи" дипломатично высказался по поводу запутанной ситуации вокруг аренды игрока "Зенита" Александра Кокорина.

В комментарии порталу bobsoccer.ru Владимир Федотов не стал ни оправдывать, ни критиковать форварда, отказавшегося играть в его команде, пусть и всего полгода. И предпочитающего берегам Чёрного моря "ссылку" в "Зенит-2", официально так и не подтвержденную, о ней только пишет пресса. "Много противоречивой информации приходит из СМИ. Но, если все так, как вы говорите, то это решение Александра, на которое мы никак не можем повлиять. Как говорят адвокаты: "Нет тела, нет дела!", – заявил порталу главный тренер сочинцев.

Федотов отметил при этом несовершенство нынешней практики заключения контрактов между российскими футбольными клубами и игроками. "Мне кажется, нам надо брать пример с НХЛ. Там в контрактах четко прописаны варианты обменов. Ни у кого не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду, спускают в АХЛ… Потому что все происходит честно и открыто", – высказал он свое мнение и добавил, что при этом у игрока-профессионала в любом случае должны сохраняться мотивация и амбиции.

"Помню, молодой Арсен Венгер всегда искал способы улучшить мотивацию своих игроков. На что ему один опытный товарищ ответил: "Не теряй время зря, мотивация либо есть, либо ее нет". Согласен с таким посылом. Ведь что отличает Месси, Роналду, Рамоса от многих других не менее талантливых ребят — зашкаливающая мотивация вне зависимости от противника, партнеров, места проведения матча… Они хотят быть лучшими не только на поле, но и за его пределами", – заключил Федотов.





Напомним, ранее 29 января стало известно о том, что Александр Кокорин не полетел с командой на вторые предсезонные сборы в Испанию. До этого сам игрок заявил, что, скорее всего, его на них не пригласят, но категорически отверг возможность ухода в аренду в сочинский клуб.

Стартом для скандальной ситуации стало сообщение футбольного клуба "Сочи" о переходе Кокорина в клуб на правах аренды до конца чемпионата РПЛ 2019/2020 годов. При этом ФК "Зенит" официально эту информацию не подтвердил.