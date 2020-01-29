На Маршала Жукова ремонтируют ненадёжную теплосеть. О возможном похолодании предупреждают соседей в Адмиралтейском

В пяти домах в Кировском районе Петербурга остывают батареи 29 января. Теплоэнергетики нашли на трубопроводе ненадёжный участок и решили его заменить. Заметить ремонт могут и жители Адмиралтейского района.

Предупреждение о возможном изменении климата в квартирах получили, например, жители улицы Союза Печатников. УК сообщили, что из-за аварии на сетях тепло в район в среду подаётся по пониженным параметрам.

В «Теплосети» подтвердили, что с полуночи 29 января ремонтируют участок тепломагистрали на проспекте Маршала Жукова, 5, – там при плановом объезде найден дефект. Ремонт отразится на температуре в ближайших пяти домах – их, как сообщают в компании, перевели на резервную схему теплоснабжения.

Магистраль проходит на границе Кировского и Адмиралтейского районов, поэтому в домах соседей параметры могут быть ухудшены. Теплоэнергетики отмечают, что резких понижений температур это не предполагает. По графику ремонт будет закончен к шести утра 30 января.







