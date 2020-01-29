«Передвигалась быстро — задержать не удалось». Белоснежная ласка путешествует по Парашютной
Маленький хищник исследует Приморский район Петербурга. Видео с белоснежным зверьком, гуляющим по тротуару, опубликовали очевидцы в социальных сетях 28 января.
Ласку горожане заметили у второго корпуса 42-го дома по Парашютной улице.
«Передвигалась быстро — задержать не удалось», — написал горожанин Сергей.
Прошлый раз белую ласку местные жители видели в декабре. Хищник исследовал Юнтоловский заказник, не так далеко расположенный от улицы Парашютной.