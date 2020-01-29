«Сделка века» – «громкий пшик» ради сохранения власти Трампа и Нетаньяху.

Проект создания государства Палестина от Дональда Трампа нереализуем и несёт риски терактов. Об этом «Фонтанке» рассказал востоковед.

Mohammed Talatene/dpa/ТАСС

План обретения Палестиной столицы, которая устроит Израиль, получения «новых территорий», рабочих мест и инфраструктуры не может быть реализован просто потому, что Вашингтон даже не пытался спросить самих палестинцев про нашумевшую «сделку века». Об этом «Фонтанке» рассказал научный сотрудник центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов. Востоковед, старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ рассказал в интервью, что истинные причины громких заявлений лидеров США и Израиля лежат в плоскости их внутриполитических проблем.

Григорий Лукьянов/из личного архива

– Григорий Валерьевич, Дональд Трамп показал миру будущие границы государства Палестина. «Сделка века» предполагает двукратное увеличение палестинских земель. Это хорошие земли для палестинцев?

– Показанные Трампом границы мало соответствуют как нынешнему состоянию расселения палестинцев на территории, так и тем ожиданиям, которые есть у представителей палестинской политической и интеллектуальной элиты. Предлагаемый, привнесённый извне размен – абсолютно искусственный. Он не отражает и географическую специфику территории.





– То есть Трамп мало предлагает палестинцам?

– Этот вопрос должен не предлагаться палестинцам и израильтянам со стороны, а решаться в процессе переговоров с непосредственным участием заинтересованных сторон. В частности, самих палестинцев. Но на данный момент мы наблюдаем второе переиздание колониализма. А точнее – повторение событий первой половины XX века, которые и привели к конфликту между арабами и евреями. Какие-то внешние силы, тогда это была Лига Наций, Британия и Франция, а сегодня США, преследуя исключительно свои собственные внутриполитические цели, перерисовывали карту региона так, как это нужно им. При этом забыв спросить об этом местное население. Именно поэтому никакой такой раздел не может быть принят местными группами и не может быть эффективным. Нужен консенсус с местными политическими силами.

– Столица Палестины по версии Вашингтона – Восточный Иерусалим. Но при этом весь Иерусалим – «неделимая столица» Израиля. Это возможно?

– (Смеётся) Это нужно спрашивать у авторов документа, который представил Трамп как основу для дорожной карты для будущего урегулирования. Пока же никто, кроме Джареда Кушнера и Ко (старший советник Трампа, муж его дочери Иванки. – Прим. ред.), не представляет себе, как это возможно реализовать. Путём придания Восточному Иерусалиму статуса нового города? Это, мягко говоря, малореалистично, с учётом географических особенностей. Предложения плохо проработаны.

скриншот сообщения в twitter.com

– По словам Нетаньяху, столица Палестины – пригород Иерусалима Абу-Дис. Почему лидеры США и Израиля говорят о разном?

– А ещё есть третья история у палестинцев. Есть как таковой город Иерусалим. Палестинцы считают, что имеют права на весь город. Их суверенитет над частью этих территорией был как минимум подтвержден резолюцией Совета Безопасности ООН. А, в свою очередь, Израиль в результате военных действий шестидневной войны 1967 года, по сути дела, попрал права палестинцев и оккупировал эти территории. Поэтому в нынешней ситуации палестинцы выступают против признания Иерусалима столицей Израиля, поскольку та территория является оккупированной – с их точки зрения (Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля в 2017 году, после открытия посольства США в городе весной 2018 года в результате столкновений погибли десятки и были ранены сотни человек. – Прим. ред.).

– «Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», – ответил Трампу глава Палестины Махмуд Аббас. Но какой смысл говорить о прошлом, когда по факту Израиль не намерен оставлять ранее занятые земли, и нет силы способной его к этому сподвигнуть?

– А за что ещё цепляться палестинскому народу? В течение 70 лет политическая элита палестинцев и весь остальной палестинский народ могли опираться только на свои исторические права. Ведь до объявления о создании государства Израиль там жили палестинцы. Там были их дома, их святыни. Кроме этой истории, после десятилетий успешного развития Израиля на этих территориях не осталось и следа, который бы говорил, что эти земли были не их. История всё ещё играет важнейшее значение в легитимации власти не только нынешней палестинской администрации во главе со старейшим их лидером Махмудом Аббасом и партий, которые составляют сегодня оплот Организации освобождения Палестины, но также является неотъемлемой частью исторической памяти всего палестинского народа. Если бы можно было не принимать во внимание историю, то можно было бы любой конфликт забыть и тем самым решить. Но даже если забыть конфликт, это не значит, что он будет решён на практике.

– Если нельзя купить палестинских избирателей сегодняшнего дня, то можно ли это будет сделать с теми, кто подрастает и будет решать судьбу своей земли завтра? Информация, как показывает современный опыт, творит с сознанием людей чудеса.

– О какой информационной подготовке идёт речь, если никуда не делась блокада палестинских территорий со сторон государства Израиль? И это не информационная блокада. Это политическая и экономическая блокада. Это не просто ограничение в праве на перемещение. Это ещё и ограничение в праве на безопасность. Здесь недостаточно только разъяснительной работы, что им будет легче жить. Недостаточно обещаний, что им дадут непонятно откуда взявшиеся мифические 50 миллиардов долларов, которые якобы решат все их насущные экономические проблемы. Речь идёт о реках пролитой крови, о потерянных поколениях, утраченных территориях, где осталось историческое наследие, могилы предков. Это тесное переплетение эмоциональных вещей. Именно из-за этих иррациональных чувств, этого стремления «вернуться на родину», появилось когда-то само государство Израиль.

– То есть вы утверждаете, что в автономии вообще нет людей, кто приветствует план Трампа?

– Нет. И даже не столько из-за контроля палестинских организаций над информационным пространством, в котором палестинские граждане существуют. Палестинцев не зря считают одним из тех народов Ближнего Востока, который наиболее скептически относится к любым проектам, предлагаемым извне без обсуждения и согласования с ними.

– Если 50 млрд инвестиций – не аргумент, то 1 миллион рабочих мест, которые обещает Трамп, тоже недостаточная плата за легализацию поселений израильтян на западном берегу реки Иордан?

– Невозможно создавать новые рабочие места в нынешних условиях. Не предложено конкретного плана действий. Пока никто его не вычитал в 180-страничном документе Трампа. Откуда вообще могут взяться новые рабочие места, если негативная экономическая ситуация в регионе – это следствие как климата и географии, так и политических ограничений, а главное – вопросов безопасности? Нет никакой понятной платформы, которая могла бы объединить арабские страны, которые, по версии Трампа, должны стать спонсорами этого процесса. Сегодня арабские страны не могут договориться между собой ни о чём. Не существует действующих эффективных арабских организаций. Лига арабских государств, по сути, является фикцией. Совет сотрудничества арабских государств блокирован как институт. И на этом фоне им предлагается сообща выступить спонсорами такого гигантского проекта, который призван решить судьбу всего региона. Эта «сделка века» писана вилами на воде.

– Соответственно, не стоит удивляться, что главный союзник США в регионе, Саудовская Аравия, против предложенной сделки? «Позиция королевства не изменится ради сохранения прав палестинцев», – сказал глава королевства Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Это однозначно трактуется как отказ от идеи Трампа?

– Да. С точки зрения той политики, которую проводит и король Саудовской Аравии, и наследный принц Саудовской Аравии внутри собственного государства. Они заняты построением собственного национального государства. Те реформы, которые они проводят, призваны сформировать отсутствовавшую ранее национальную идентичность. Если позволите, саудовскую нацию. Им, наоборот, необходимо и дальше концентрироваться на решении проблем, актуальных для самих саудовцев. Конечно, СА не намерена быть кошельком для решения проблем палестинцев.

– В этой ситуации Палестина не может отказаться от «услуг» боевиков ХАМАС, организации, за которую жители автономии голосуют исправно и лучше, чем за условную «Единую Россию»?

– Движение ХАМАС пользуется общественной поддержкой. Организацию можно называть террористической, говорить про угрозы региональной безопасности, которую она несёт. Но, тем не менее, у ХАМАС есть своя общественная база. Радикальная антиизраильская риторика, которую ведёт организация, широко распространена не только среди тех, кто воюет за ХАМАС, не только среди тех, кто за них голосует, но даже среди их политических оппонентов в борьбе за голоса палестинцев. Даже Организация освобождения Палестины не отказалась от антиизраильской и антиамериканской риторики в общении с собственными гражданами. И поэтому навязывать чужую точку зрения палестинцам, тем более израильскую, – контрпродуктивно.

– Значит ли это, что новые смелые инициативы Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта принесут новые акты террора?

– Радикалы там есть по обе стороны конфликта. Они, конечно, заявят о себе. ХАМАС постарается использовать ситуацию для максимального консолидирования своей общественной поддержки. Вполне возможно, что они организуют ряд массовых акций. В том числе, действий, аналогичных маршу миллионов, которые предпринимались в прошлом году. Они это и так делают каждый год в преддверии «дня гнева», 15 мая. Что касается террористических акций... то вряд ли за ними будет стоять ХАМАС. Но другие движения могут прибегнуть к такой деятельности против государства Израиль. Действия Трампа не только не помогают его главному союзнику в регионе, но, напротив, могут привести к обратному результату. А именно к жертвам.

– Многолетний друг палестинских радикалов Иран сегодня будет активен в поддержке братьев или скорее будет наблюдать?

– Тегеран может быть активен на уровне риторики. Будут говорить о нежизнеспособности предложенной сделки. Но никаких других действий, в том числе финансовых либо направленных на финансирование группировок, Иран предпринять не сможет. У них нет необходимости вмешиваться, Израиль и Палестина сделают всё сами. Ирану останется только пожать плоды. Они, конечно, воспользуются той волной антиамериканизма, которую уже вызывает предложение Трампа.

– Что конкретно приобретает Тегеран?

– Ни в финансовом отношении, ни в чём-то другом материальном выигрыша не будет. В первую очередь это козыри в информационной войне против США в регионе. Иран уже выигрывает во многом от позиции США по иракской ситуации. Из кризиса вокруг убийства генерала Сулеймани Тегеран выходит победителем. Со «сделкой века» будет тот же самый профит.

– Премьер Израиля летит в Москву всего через несколько дней после прошлой встречи с Путиным. Что 30 января Нетаньяху может предложить российскому президенту для получения со стороны Москвы поддержки в вопросе продвижения «сделки века»? Пока Кремль осторожничает с оценками.

– На мой взгляд, сделка не получит поддержки со стороны Москвы. В силу вышеперечисленных причин и потому, что источник сделки исключительно США. План не был согласован ни с ООН, ни с квартетом посредников, которые все эти годы содействовали палестино-израильскому диалогу. «Сделка века» – это попытка нивелировать весь тот конструктив, который был накоплен до сих пор. Я думаю, что Нетаньяху едет не за поддержкой сделки, а с предложениями не мешать.

– То есть это лишь очередной пиар-ход Трампа, которому нужно быть победителем накануне перевыборов?

– Безусловно. Данный проект изначально был одним из элементов предвыборной кампании Трампа. Его старт – внутриполитический контекст США. То, что сделка озвучена сейчас, подчинено исключительно дискуссии вокруг импичмента Трампа. Ещё одно доказательство того, что администрация США руководствуется исключительно своими представлениями о происходящем и абсолютно не ориентируется в ситуации на Ближнем Востоке.

– Зачем тогда израильскому премьеру рисковать безопасностью своих избирателей, если ничего, кроме роста угрозы насилия, «сделка века» не несёт, по вашим словам? За что он так должен Трампу?

– Нетаньяху Трампу не должен. Но он цепляется за предложение американского коллеги, поскольку у него, как и у Трампа, очень сложная внутриполитическая ситуация. Ему необходимы серьёзные внешнеполитические прорывы. В том числе, на поприще израильско-американских отношений. Его не зря обвиняют в крайнем радикализме по палестинскому вопросу. И эта позиция не даёт ему гарантий сохранения власти. Власть – это иммунитет от уголовного преследования. Нетаньяху стремится получить моральную поддержку общества, чтобы сформировать новую коалицию, не допустив тем самым свою отставку. До этого момента его правительство не раз обвиняли в нежелании вести какие-либо переговоры с палестинцами. Демонстрируя свою приверженность плану Трампа, Нетаньяху развенчивает такую критику. Он показывает, что открыт к диалогу, но только при посредничестве США, по схеме Трампа. А уголовная ответственность ему грозит за коррупцию. Уже год идёт активная борьба израильской оппозиции, чтобы по итогам того, что Нетаньяху не может сформировать коалицию, снять с него иммунитет и дать ход всем тем уголовным обвинениям, которые пока застопорены. Там и про ненадлежащее использование должностных обязанностей, и про крышевание бизнеса, и по делу о его сыне. История семьи премьера – яркий пример использования высокого положения отца. Израильскому обществу не нравится, когда нарушения закона не имеют последствий. Коалиция же является спасением для Нетаньяху. Но сформировать её только из крайне правых, которые ранее обеспечивали ему большинство, ему уже не удаётся. Его неспособность договариваться с другими политическими игроками во многом связана с его непримиримостью по Палестине. И сделка от Трампа – демонстрация смягчения позиции. Нетаньяху показывает, что он не такой уж непримиримый. И конечно, проамериканские группы внутри Израиля, которые достаточно позитивно смотрят на американское посредничество, на этом фоне могут поддержать израильского премьера.

Трамп и Нетаньяху//официальная страница facebook.com/Netanyahu

– Ваш сценарий первых реальных действий, если на самом деле США и Израиль ставят задачу создания государства Палестина?

– Процесс обретения государственности палестинцами начался в 1994 году с известного соглашения в Осло, когда и была создана Палестинская автономия. С тех пор идёт политическое признание их суверенитета. На сегодняшний день более 150 стран – участниц ООН этот суверенитет признали. Процесс продолжается. Имплементация проекта Трампа – это в первую очередь про поиск средств на обеспечение самостоятельности. И на этом этапе Трамп, безусловно, зайдёт в тупик. Мы уже говорили, что «спонсоры» не торопятся инвестировать в сомнительный проект. Всё везде решают деньги. А денег на это нет ни у кого. Поэтому на выходе лишь громкий пшик.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру»