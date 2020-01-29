Грузовик на «Дону» раскидал встречные автобусы и легковушку, есть жертвы, много пострадавших

Два человека погибли и, по последним данным СМИ, как минимум 11 человек пострадали в массовом ДТП на автодороге М-4 «Дон» в Ростовской области 29 января.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное ГУ МВД, около 8:40 на 1034-м километре трассы, по предварительной информации, 60-летний водитель многотонной Scania на большой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Mercedes Viano (по другим данным, Sprinter) и автобус ПАЗ, следовавший из ростовского аэропорта Платов на железнодорожный вокзал. Затем фура ударила Renault Sandero под управлением 58-летнего мужчины.

Погибли 38-летний водитель ПАЗа и 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes. В салоне автобуса, по информации DonDay, было 9 человек. Из 11 пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии. Двое от госпитализации отказались.





Ростовское ГУ МЧС в Instagram показывает видео с места ДТП. К ликвидации последствий аварии, по данным ведомства, были привлечены 35 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек личного состава и шесть единиц техники.



