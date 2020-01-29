Почему петербуржцы стали охотнее менять районы проживания

При выборе нового жилья петербуржцы все чаще рассматривают варианты за пределами своего района. Аналитики Glorax Development отмечают, что большинство покупателей квартир в новостройках готовы переехать в другую часть города, чтобы повысить класс жилья и приобрести ликвидную недвижимость.

Эсперты рынка фиксируют общую тенденцию смещения спроса с приграничных с Ленобластью территорий в административные границы города. Это связано с ростом числа новых объектов в развитых районах, в первую очередь проектов редевелопмента, которые становятся более масштабными – квартальными. Кроме того, значительный объем нового предложения появился благодаря развитию намывных территорий на Васильевском острове.

Аналитики компании Glorax Development отметили высокую востребованность строящихся в этих локациях жилых кварталов со стороны петербуржцев, проживающих в других частях города. По данным Glorax Development, среди покупателей квартир в проектах бизнес-класса Golden City и Ligovsky City в течение года увеличилась доля тех, кто не имеет связи с районом, где возводятся жилые комплексы. Особенно высок этот показатель в Ligovsky City, в Фрунзенском районе проживает всего 16% клиентов, интересующихся проектом, порядка 36% проживают в соседних районах – Московском и Центральном. В Golden City 53% потенциальных покупателей не проживают в Василеостровском районе.

По данным Glorax Development, локацию в числе наиболее важных факторов при выборе жилья называют не менее трети клиентов. Появление новых проектов в обжитых районах позволяет повысить качество жизни за счет расширения жилплощади и переезда в другую часть города. Около 20% клиентов Glorax Development покупают квартиру именно с целью улучшить район проживания.

В Glorax Development объясняют готовность петербуржцев покинуть свой район несколькими причинами. Одна из основных – перспективность новых локаций и проектов редевелопмента, которые нередко выбирают даже жители престижных Центрального и Московского районов. Намывные территории же сейчас воспринимают как молодой район недалеко от центра, престижность которого увеличится через 5-7 лет, когда введут всю запланированную инфраструктуру.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/