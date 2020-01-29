Прибывающих в Петербург туристов из Хайнаня будут тестировать на коронавирус прямо в самолете

В Петербурге начинается поголовное тестирование на коронавирус всех пассажиров, прибывающих из Хайнаня, – 29 января в Пулково прибудет один рейс, и всех пассажиров задержат в самолете до получения результатов исследования. Об этом сообщила сегодня начальник эпидотдела петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

За неделю (с 22 января) в Городскую инфекционную больницу им. Боткина доставили более 30 человек с подозрением на инфицирование коронавирусом. У всех выявляются разные респираторные инфекции (обычные ОРВИ), грипп А и В и даже гастроэнтерит.

Поступивших в медучреждение с подозрением на коронавирус доставляют из аэропорта, из дома, гостиниц, причем, все они были в Китае в последнее время, потом почувствовали недомогание и сами обращаются за помощью. Как уточнили в Роспотребнадзоре, случаев доставки прибывших прямыми рейсами из Китая, которых проверяют в аэропорту с помощью термометрии, пока не было. За помощью обращаются как петербуржцы, так и китайцы.

Первое экспресс-исследование (ПЦР) проводится в лаборатории Боткинской больницы, а затем мазки из носа и полости рта направляются на исследование в лабораторию Роспотребнадзора, где и проводится специфическое исследование, позволяющее обнаружить новый коронавирус. Сегодня такие мазки начнут брать у пассажиров рейса Хайнань – Санкт-Петербург прямо в самолете





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