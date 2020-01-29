Новосёлы «Образцовых кварталов»: будем знакомы

Меньше чем за полгода застройщик «Терминал-Ресурс» ввёл в эксплуатацию сразу два жилых комплекса. «Образцовый квартал 4» встретил новосёлов в III квартале 2019 года, дольщики «Образцового квартал 5» получили ключи от квартир в этом январе.

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Малоэтажные ЖК «Образцовые кварталы» возводятся вдоль Петербургского шоссе на площади 316 га. Новый микрорайон на подъезде к Пушкину получил название «На Царскосельских холмах». Этот проект комплексного освоения территории во многом уникален. Для его реализации девелопером и основным застройщиком территории проделана масштабная подготовительная работа. Разработана градостроительная документация, построены улично-дорожная и инженерные сети. В результате объекты возводятся планомерно, согласно заранее определенной стратегии: пока один жилой комплекс вводится в эксплуатацию, второй достраивается, следующий проектируется. Застройщик «Терминал-Ресурс» уже сдал пять «Образцовых кварталов», шестой объект находится на этапе высокой готовности. На территории нового микрорайона сейчас проживают порядка 5 000 человек. Параллельно развивается социальная, коммерческая, транспортная инфраструктура. С 2018-го года работает современный детский садик с бассейном. Ведётся строительство общественно-делового объекта – бизнес парка «Гараж». Появляются спортивные и развлекательные центры. С каждым годом комфортное малоэтажное жилье в экологически чистом районе с хорошей транспортной доступностью приобретает все больше сторонников.

Своими планами и впечатлением от новостройки поделись дольщики «Образцового квартала 5».

Галина, новосёл «Образцового квартала 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Наша семья живёт в Пушкине, мы любим свой район и привыкли к нему. «Образцовые кварталы» понравились внешне, когда проезжали мимо. Однажды приехали посмотреть квартиры и больше уже ничего не искали. Хотелось новое жильё в малоэтажке, и этот вариант полностью устроил. Есть идеи по проекту интерьера, ещё предстоит консультация с дизайнером, чтобы сделать ремонт основательно, качественно, красиво. Выбрали пятый мансардный этаж. В новостройках это редкость. Собираемся использовать высоту потолков, у нас они до 3,8 м в коньке.

Сергей, новосёл «Образцового квартала 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– В одном из «Образцовых кварталов» живёт мой брат, а самая надёжная реклама – это рекомендация. Ему нравится и местоположение, и качество строительства. Когда пришло время покупать мне квартиру, выбор был очевиден. То, что дома строятся быстро и сдаются с опережением – одно из явных преимуществ. Довелось некоторое время жить в центре – пробки на дорогах, толпы людей на улицах, это сказывается и на скорости передвижения, и на удобстве, и на экологии. Сейчас – 10 минут до КАД, на работу буду добираться быстрее. Квартиру принял без замечаний, к технической части нет никаких вопросов. С ремонтом собираюсь справиться за полтора – два месяца.

Александр и Наталья, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Мы давно хотели уехать из высотки. В районе, где сейчас проживаем, транспортная ситуация оставляет желать лучшего. Здесь же привлекает малоэтажность, расположение, хорошая экология и климат. Верим в перспективы развития микрорайона. По широким магистралям можно быстро добраться в любую часть города. На дороге нет пробок, решён вопрос с парковкой – для неё отведено достаточно мест рядом с домом. Недалеко расположен аэропорт Пулково. На покупку решились, когда приехали в гости к друзьям в «Образцовый квартал 2». Была возможность оценить качество строительства, узнать их впечатления. И всё-таки рассматривали варианты от разных застройщиков. Победил «Образцовый квартал 5»! К ремонту планируем приступить сразу. Дизайном будет заниматься супруга, у неё много идей, теперь их можно воплотить.

Денис и Яна, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Мы искали квартиру на юге и юго-западе, рассматривали разные жилые комплексы, в идеале хотелось малоэтажку с высокими потолками. Обратил наше внимание на «Образцовые кварталы» друг, который работает в строительной сфере. Он хорошо отозвался о качестве строительства, и мы доверились мнению профессионала. Приехали, посмотрели и выбрали квартиру на мансардном этаже. Здесь удобные транспортные развязки, планируется открытие железнодорожной станции. На велосипедах будем ездить в пушкинские парки. Желаем застройщику успехов и процветания!

Отдел продаж квартир в малоэтажных ЖК «Образцовые кварталы»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya