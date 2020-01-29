В Финляндии собирают воспоминания жертв сталинских репрессий. Историй ждут и на русском

Литературное общество Финляндии (SKS) запустило проект, в рамках которого собирает воспоминания людей, чьи семьи пострадали от сталинских репрессий. Об этом сообщается на сайте общества.

Преследованиям подверглись десятки тысяч человек, в частности финские коммунисты, которые переехали из Финляндии или Северной Америки в Советский Союз, красные, бежавшие от гражданской войны в СССР, и ингерманландцы.

До сих пор систематически человеческие судьбы никак не документировались и не регистрировались. Этот пробел решили восполнить и предложили всем желающим присылать воспоминания о влиянии Сталина на судьбу своей семьи. Ответы принимаются через специальную форму на сайте SKS.

«Нас в частности интересует, что семьи говорят о пропавших без вести или убитых членах семьи. О том, как по ним тосковали, как их казнили и как это отражается на жизни людей вплоть до сегодняшних дней», – рассказала изданию Ilta-Sanomat директор архива SKS Оути Хупанииту. Рассказы можно дополнять фотографиями и документами – их передадут в архив. Истории принимаются не только на финском, но также на русском и английском языках – ответов ждут в том числе и от тех, кто живёт на территории бывшего СССР и в Северной Америке. Ограничений по длине и стилистике нет.

Ранее Финляндия сообщила о планах запустить пятилетний исследовательский проект Национального архива о судьбах финнов в России после революции 1917 года. По словам Хупанииту, проект Литературного общества с ним не связан, однако инициатор тот же – журналист Helsingin Sanomat Уто Хямяляйнен, который изучал тему сталинских репрессий. Именно благодаря ему вопрос вышел на государственный уровень.



