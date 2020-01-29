Продажи автомобилей в Петербурге в 2019 году упали на 4%. На рынке сменился лидер

Петербургские автодилеры в 2019 году продали 153 628 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 4% меньше, чем за 2018 год, говорится в исследовании агентства «Auto-Dealer-Спб».

Отрицательная динамика была зафиксирована после двух лет роста. В прошлый раз снижение наблюдалось в 2016 году — также на 4%.

Декабрь оказался самым успешным месяцем по число проданных машин — участникам рынка удалось реализовать 14 648 штук, но это все равно на 6% меньше показателя за декабрь 2018 года.

Лидером автомобильного рынка города второй раз за всю его историю стал корейский бренд KIA. Марка прервала трехлетнюю гегемонию Hyundai. Также KIA стала третьим брендом в истории авторынка Петербурга, преодолевшим за год объем в 20 000 реализованных машин (до этого в 2008 году дилеры Ford реализовали 20 745 автомобилей, а в 2018 году Hyundai – 20 106).





Hyundai занял второе место, а на третьем закрепилась LADA.

В 2020 году предпосылок для серьезного роста пока нет. «В первой половине года на динамику будет влиять высокая база Ford 2019 года, а во втором полугодии опять не исключено сокращение финансирования программ государственной поддержки», -отмечает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Правда, к этому времени начнут укреплять свои позиции новые модели, которые могут дать объем автомобильному рынку. В первую очередь, это KIA Seltos и Skoda Karoq. «С учетом более низкой базы второй половины прошлого года в отдельные месяцы этого период вполне реально будет увидеть рост», – говорит эксперт.



