В Кремле рассказали о позиции Путина по поводу должности верховного правителя России

Пресс-секретарь российского президента подтвердил существование инициативы о введении в стране нового руководящего поста в высшем эшелоне власти.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива. <...> Президент [Владимир] Путин ничего не думает по этому поводу», – цитирует 29 января заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, у рабочей группы по подготовке проекта поправок в Конституцию появляется «очень много предложений», но не факт, что все они будут приняты. «В результате обсуждения, естественно, какие-то [идеи] будут отсеиваться, какие-то приниматься, какие-то нет, и отсюда появится уже искомый итог работы комиссии», – уточнил Песков.

Ранее о возможном введении должности «верховный правитель» ранее рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. До этого с подобной инициативой выступал и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Напомним, что должность "верховный правитель России" уже существовала в отечественной истории. Она была введена в ноябре 1918 года после Великой Октябрьской социалистической революции и признана всеми участниками Белого движения. Единственный человек, занимавший этот пост – адмирал Александр Колчак, после его расстрела большевиками в Иркутске в январе 1920 года должность была упразднена.



