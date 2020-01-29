Александр Беглов исполнил соло на барабанах. Прямо на детской площадке

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично проверил, как звучат музыкальные инструменты, установленные на детской площадке около школы №4 на Гаванской улице.

Эту инспекцию он провел 29 января, во время объезда Василеостровского района. Беглов сыграл на уличных музыкальных инструментах: он постучал по барабанам (это некое подражание бонго и конгам), а затем и хангу.

Слушателями выступили, помимо журналистов, глава района Эдуард Ильин и депутат Заксобрания Константин Чебыкин.

По окончании выступления аудитория отблагодарила губернатора аплодисментами.



