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Недвижимость
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29.01.2020 14:40
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«Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in»

«Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in»

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» запустил программу «trade-in» во всех объектах в Санкт-Петербурге.

«Наша программа «trade-in» отличается гибкостью и помогает сделать покупку жилья «в зачет» более выгодной. Мы предлагаем несколько вариантов отсрочки платежа, в том числе на полгода, так как понимаем, что разные покупатели находятся на разных этапах продажи своей недвижимости. Таким образом, клиент имеет возможность приобрести квартиру со значительной отсрочкой платежа и с минимальным удорожанием. Это делает наше предложение уникальным для клиентов», – комментирует Марианна Устинова, директор по продажам холдинга «Аквилон Инвест».

В рамках программы «trade-in» покупатель заключает договор долевого участия с первоначальным взносом от 20%. Цена фиксируется на момент подписания долевого договора. Далее покупатель выбирает один из трех вариантов рассрочки от застройщика: на два, четыре или шесть месяцев.  В зависимости от длительности отсрочки, размер скидки на базовую стоимость квартиры составит 14, 12 или 10% соответственно. Средства от проданного жилья клиент вносит в зачет новой квартиры, а если их окажется недостаточно, то оставшуюся часть можно выплатить с помощью ипотеки.

В Санкт-Петербурге программа «trade-in» действует при покупке квартир в семи строящихся жилых комплексах: «FoRest Аквилон» в Приморском районе, «Аквилон SKY» в Невском районе, «ARTквартал.Аквилон» и Promenade в Адмиралтейском районе, «4YOU» и «Q-мир» в Московском районе, «All Inclusive» в Пушкинском районе.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «FoRest Аквилон» – застройщик ООО «СЗ «НОРД девелопмент», проектная декларация на сайте дом.рф, ЖК «Аквилон SKY» – застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте https://akvilon-sky.ru/about.php, ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru, ЖК Promenade - застройщик ООО «Юнит», проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф, ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-1-ochered/, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте:https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-2-ochered/, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/4-you/4you-4-ochered/, ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-1-ochered/, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: https://www.akvilon-invest.ru/objects/all-inclusive/all-inclusive-2-ochered/

 

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