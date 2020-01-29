«Выбирать будут депутаты». Спикер ЗакСа отказался ответить, согласовала ли федеральный детский омбудсмен кандидатуры на аналогичный пост в Петербурге

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров не стал отвечать, прошли ли кандидатуры на должность детского омбудсмена, из которых депутатам вскоре предстоит выбирать, согласование с федеральным уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Вопрос об этом ему задали журналисты на брифинге 29 января, передает корреспондент «Фонтанки».

«Выбирать [детского омбудсмена] будут депутаты Законодательного собрания», — ответил он на просьбу сообщить, получено ли согласование кандидатур от Анны Кузнецовой. Вячеслав Макаров также заявил, что выборы уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге пройдут в конце февраля.

Между тем, по региональному закону, депутаты должны согласовать кандидатуры на должность петербургского омбудсмена с федеральным уполномоченным по правам ребенка. В законе говорится, что сделать они должны это «до рассмотрения кандидатур».

Как ранее писала «Фонтанка», на должность детского омбудсмена в Петербурге претендуют четыре человека. Вице-губернатора Анну Митянину глава города Александр Беглов выдвинул на этот пост еще в конце декабря. Недавно у нее появилась конкурентка: сотрудница аппарата петербургского парламента Юлия Шик, пользующаяся поддержкой Вячеслава Макарова. Юридическое управление Заксобрания, которое дает заключения о соответствии кандидатур законным требованиям, не смогло однозначно установить, подходит ли для должности детского омбудсмена Анна Митянина: она не представила доказательства своей осведомленности о проблемах детства. Однако, как заявил 29 января спикер Заксобрания, «все кандидаты равны»: «Не дай бог кому-то подумать, что к кому-то предвзятое отношение».



