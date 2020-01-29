С карамелькой за щекой. Кофейни и магазины сладостей вытесняют одежду и рестораны из центра Петербурга

Торговля и общепит сокращают присутствие в основных торговых коридорах Петербурга, следует из отчета международной консалтинговой компании JLL, опубликованного 29 января.

«Рост количества свободных помещений на главных торговых улицах Санкт-Петербурга, начавшийся летом 2019 года, достиг максимального уровня в декабре – 8,5%», – сообщают аналитики. К примеру, на Невском проспекте к концу 4-го квартала было свободно 7,4% помещений, что в два раза больше, чем год назад.

Наибольшая ротация наблюдалась на улице Рубинштейна: там за год сменилась почти четверть арендаторов. Закрылось 17 баров, ресторанов и кафе («Жиробас», «Скобари» Varvara, «Винный шкаф» и др.), при этом открылось только девять новых заведений общепита (Noir, Nau, Hunt, Tent и др.).

Закрытия связаны с жалобами жильцов домов и с отсутствием согласований с городом, а также с ростом ставок аренды. «В целом аналогичную картину мы наблюдаем и на других улицах города: качественные концепции с осторожностью смотрят на жилые дома, пока власти не финализируют требования и процесс согласования размещения заведений в жилом фонде», – говорят в JLL.





Выросло число свободных мест и на главных fashion-улицах, достигнув максимального значения за последние пять лет. На Старо-Невском проспекте за 2019 год количество вакантных помещений увеличилось в три раза, на Большом проспекте Петроградской стороны – в два раза. «Ограниченный потребительский спрос влияет на развитие fashion-операторов», – отмечают в JLL.

Зато активизировались арендаторы в сегменте кофеен и магазинов сладостей. По словам аналитиков, востребованными остаются как классические кофейни, так и формат coffee-to-go. Заведения небольшого размера объединялись с салонами связи и с другими арендаторами. К примеру, Сбербанк анонсировал планы по продаже кофе в своих отделениях.

В 2019 году открылись несколько карамельных и мармеладных магазинов на основных торговых улицах Петербурга – «Мармеладная бочка» на Невском, Московском, Среднем проспектах и на Садовой улице; «Карамельная фабрика» на Невском, «Пират Мармелад» на Большой Московской.

В 2020 году число свободных площадей на основных торговых коридорах Северной столицы будет сокращаться, уверены в JLL. «У ретейлеров появился выбор, и по ряду помещений уже идут переговоры с операторами», – говорят аналитики.