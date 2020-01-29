Смольный предоставил территорию СКК концессионеру под хоккейную арену и парк

Правительство Санкт-Петербурга одобрило предоставление ООО «СКА Арена» трех земельных участков для создания спортивно-досугового комплекса. Ранее стало известно, как этот комплекс будет выглядеть.

Как сообщает комитет по инвестициям 29 января, общая площадь земельных участков на пр. Юрия Гагарина (№№80, 81, 82) составляет более 293 тыс. кв. м. По словам главы ведомства Романа Голованова, город выполнил обязательства по подготовке территории и здания СКК для передачи концессионеру и провел необходимые противоаварийные мероприятия.

Напомним, по условиям соглашения, до мая 2023 года ООО «СКА Арена» обязуется создать в Санкт-Петербурге современную ледовую арену вместимостью не менее 20300 зрительских мест и спортивно-культурный парк на прилегающей территории. Ранее стало известно о новом архитектурном решении, которое для «СКА Арена» разработала компания «ГорКапСтрой».



