Смольный предоставил территорию СКК концессионеру под хоккейную арену и парк
Правительство Санкт-Петербурга одобрило предоставление ООО «СКА Арена» трех земельных участков для создания спортивно-досугового комплекса. Ранее стало известно, как этот комплекс будет выглядеть.
Как сообщает комитет по инвестициям 29 января, общая площадь земельных участков на пр. Юрия Гагарина (№№80, 81, 82) составляет более 293 тыс. кв. м. По словам главы ведомства Романа Голованова, город выполнил обязательства по подготовке территории и здания СКК для передачи концессионеру и провел необходимые противоаварийные мероприятия.
Напомним, по условиям соглашения, до мая 2023 года ООО «СКА Арена» обязуется создать в Санкт-Петербурге современную ледовую арену вместимостью не менее 20300 зрительских мест и спортивно-культурный парк на прилегающей территории. Ранее стало известно о новом архитектурном решении, которое для «СКА Арена» разработала компания «ГорКапСтрой».
Справка:
Концессионное соглашение о реконструкции СКК город со «СКА Ареной» подписали в середине января. Перед этим компания подала заявку на конкурс. Она стала единственным претендентом.
Согласно конкурсной документации, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Вложения города — не более 50% стоимости проекта и не более 10 млрд рублей. Условия позволят инвестору изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг.
В конце года ООО «СКА-Арена» сменило владельца: ранее оно напрямую принадлежало Игорю Забирану, а теперь – АО «Спортивные технологии и инвестиции», собственником которого, впрочем, тоже является Забиран.