Банк «Санкт-Петербург» поддержит одну из крупнейших генподрядных организаций Московского региона

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Филиал Банка «Санкт-Петербург» в г. Москве открыл гарантийный лимит Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление-1» (АО «МСУ-1») – крупнейшей генподрядной организации, управляющей крупными государственными строительными проектами в Московском регионе с 1999 года.

Лимит на сумму 1 млрд рублей открыт для участия в тендерах и на исполнение контрактных обязательств.

АО «МСУ-1» более 20 лет специализируется на следующих направлениях московского стройкомплекса: возведение и оснащение «под ключ» жилых комплексов и микрорайонов, объектов социального, медицинского и образовательного назначения, коммерческой недвижимости; строительство инженерных коммуникаций, дорог, эстакад, мостов и путепроводов; строительство объектов энергетики; рекультивация полигонов ТБО.

Общая стоимость выполненных работ за период 2015-2019 составляет 135 миллиардов рублей. За годы своей деятельности «МСУ-1» осуществило ряд крупных государственных заказов, по некоторым из них работы продолжаются в настоящее время. Портфель проектов по государственному заказу на сегодня оценивается на сумму более 40 млрд руб.

«Компания АО «МСУ-1» дорожит репутацией надежного и ответственного бизнес-партнера и осуществляет непрерывный контроль за качеством оказываемых услуг. Вот уже 20 лет мы создаем комфортную инфраструктуру в Москве и области. Мы рады, что нашим партнером стал Банк «Санкт-Петербург», для которого репутация и надежность – важная цель всей деятельности», – комментирует Первый вице-президент по финансам и экономике АО «МСУ-1» Татьяна Панина.

«Мы рады, что наше сотрудничество с АО «МСУ-1» даст возможность компании работать с высокой эффективностью, позволит динамично развиваться в будущем, оставаясь одним из лидеров отрасли», – отметил старший вице-президент – член Правления, директор Московского филиала Банка «Санкт-Петербург» Кирилл Кузнецов.

Напомним, что согласно обновленной стратегии Банк «Санкт-Петербург» активно развивает бизнес в Москве, предлагая московским компаниям полный спектр услуг классического универсального банка.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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