Американский МИД приписал США освобождение Освенцима. За ошибку пришлось извиняться

Посольство США в Дании рассказало об «освобождении американцами» Освенцима, однако после указаний на ошибку искажение истории признали.

«Вчера мы непреднамеренно написали, что войска США освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и помним 6 миллионов евреев, погибших во время Холокоста», – сообщает 29 января МИД США.

I g?r skrev vi ved en fejl, at Auschwitz-Birkenau blev befriet af amerikanske soldater. Det var selvf?lgeligt sovjetiske soldater. Vi anerkender alle de allierede styrkers vigtige bidrag under Den Anden Verdenskrig og mindes de 6 millioner j?der, der d?de under Holocaust. — U.S. Embassy Denmark (@usembdenmark) January 28, 2020

В заявлении 28 января говорилось, что именно американские войска приняли участие в освобождении лагеря смерти на территории Польши.





Ранее своим видением истории поделилось https://www.fontanka.ru/2020/01/28/019/ и немецкое издание Der Spiegel, которое также назвало американцев освободителями Освенцима. Вскоре «чрезвычайно неловкая ошибка» была исправлена. Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, избежал https://www.fontanka.ru/2020/01/28/082/ упоминания вклада СССР в освобождение Освенцима, отметив при этом украинцев.

Однако были и те, кто отдал должное Красной Армии. Так, французский президент Эммануэль Макрон назвал https://www.fontanka.ru/2020/01/27/093/ действия советских солдат «отважными», а израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, встречая президента Владимира Путина в аэропорту Тель-Авива, поблагодарил российского лидера за освобождение Освенцима.