Американский МИД приписал США освобождение Освенцима. За ошибку пришлось извиняться

Посольство США в Дании рассказало об «освобождении американцами» Освенцима, однако после указаний на ошибку искажение истории признали.

«Вчера мы непреднамеренно написали, что войска США освободили Освенцим-Биркенау. Разумеется, он был освобожден советскими войсками. Мы признаем важный вклад всех союзных сил во время Второй мировой войны и помним 6 миллионов евреев, погибших во время Холокоста», – сообщает 29 января МИД США.

I g?r skrev vi ved en fejl, at Auschwitz-Birkenau blev befriet af amerikanske soldater. Det var selvf?lgeligt sovjetiske soldater. Vi anerkender alle de allierede styrkers vigtige bidrag under Den Anden Verdenskrig og mindes de 6 millioner j?der, der d?de under Holocaust.