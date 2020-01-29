В 2020 году Setl Group предполагает сдать 10 детских садов и школ

Setl Group

10 социальных объектов предполагает ввести в эксплуатацию холдинг Setl Group до конца текущего года. Детские сады и школы возводятся в крупных проектах в Петербурге и Ленобласти и смогут принять более 4 тысяч ребят.

В планах холдинга на 2020 год – завершить строительство трех школ. Это первая общеобразовательная школа с двумя бассейнами в ЖК «Чистое небо» на севере города и вторая школа с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. А также начальная школа с детским садом в проекте высокого комфорт-класса «ArtLine в Приморском».

В квартале «Лондон» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово в текущем году холдинг планирует ввести в эксплуатацию два детских сада. Другие садики, которые планируются к вводу в 2020-м году, возводятся в ЖК «Чистое небо», «Солнечный город» и «Pulse на набережной» в Невском районе.

В проектах высокого комфорт-класса «Философия на Московской» возле одноименного метро и «Облака на Лесной» в Выборгском районе спроектированы встроенные детские сады – их планируют ввести в эксплуатацию одновременно с жилыми домами.

На сегодняшний день за всю историю деятельности холдинг Setl Group построил 33 социальных объекта на 8250 мест. Это современные общеобразовательные школы со стадионами, спортивными залами, учебными кабинетами и мастерскими для творчества, и детские сады с яркими детскими площадками и комфортными прогулочными территориями. Большинство сданных социальных объектов уже открыты и принимают ребят.

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Солнечный город» – застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Лондон» – застройщик ЗАО «Развитие территорий «Петербургская недвижимость», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Семь столиц» – застройщик ЗАО «Развитие территорий», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Облака на Лесной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф