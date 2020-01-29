Банкиры заговорили о несостоятельности Михаила Зингаревича. Дело дошло до его комнат в коммуналках

Госбанк «Дом.рф» потребовал признать петербургского девелопера Михаила Зингаревича банкротом из-за его старых долгов, как говорят его представители, на 20 млн рублей.

В последнее время банкиры завалили Зингаревича исками, но до банкротства дело не доходило ни разу. В гражданских и арбитражных судах отмечены претензии к нему от банка «Санкт-Петербург», Абсолют банка, Связь-банка. Пока все такие тяжбы заканчивались полюбовно: ни одного решения о взыскании в картотеке не значится.

Как пояснили представители предпринимателя, речь в иске «Дома.рф» идет о старых долгах, которые были взяты еще до 2016 года, когда был приостановлен ряд крупных проектов компании Plaza Lotus Group, которую возглавляет Михаил Зингаревич.

«Данный иск носит технический характер и относится к задолженности в 20 млн руб., сформированной в ходе приостановки реализации проектов в период до 2016 года. Задолженность обеспечена залогом имущества. Ранее сторонами был согласован график погашения обязательств, согласованный со сроком реализации заложенного имущества, – сообщили представители девелопера. – Мы со своей стороны договорённости о порядке реализации заложенного имущества соблюдаем. Особенности процедуры и банковские согласования отдельных её этапов повлияли на удлинение запланированных сроков. Сторонами в настоящий момент обсуждается план по урегулированию ситуации».





Как стало известно «Фонтанке», заложенное имущество — это квартиры и комнаты в коммуналках в домах на Синопской набережной. На их месте планировалось построить МФК «Синопский квартал», однако из задуманного удалось лишь ввести в эксплуатацию бизнес-центр «Плаза» (Синопская, 22). Два соседних дома — расселены, в одном из них часть квартир отремонтирована под коммерческую недвижимость, там расположен офис Plaza Lotus Group.

Кстати, именно по этому проекту к компании есть претензии у Абсолют банка. В ноябре 2019 года долг перед ним ООО «Синопская набережная» был реструктурирован. Вместо почти 1 млрд рублей компания обязалась выплатить примерно 730 млн рублей. Это произошло на фоне судебного процесса, который мог завершиться признанием компании несостоятельной и введением наблюдения.