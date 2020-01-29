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29.01.2020 12:42
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«Ъ»: Задержанные по делу Голунова полицейские могли сфальсифицировать и другие подобные преступления

Не пять, а шесть полицейских проходят по уголовному делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, утверждает 29 января «Коммерсантъ». По информации издания, есть подозрения, что теперь уже бывшие сотрудники УМВД подтасовали еще ряд уголовных дел, не вызвавших, впрочем, большого общественного резонанса.

Публикация газеты появилась вслед за информацией от Следственного комитета, переданной ТАССом. Помимо названных СК фамилий «Коммерсантъ» добавляет привезенного в Москву из Сочи Игоря Ляховца — заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу. Также в материалах уголовного дела упоминаются неустановленные лица, ради которых могли стараться стражи  порядка, нашедшие наркотики в рюкзаке и квартире журналиста.

«Задержанных, по данным «Ъ», могут обвинить не только в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ, но и в незаконном хранении наркотиков (ст. 228 УК РФ), которые нашли в рюкзаке и дома у репортера, а также в фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ) по делу Ивана Голунова, – пишет газета. – Кроме того, проверяется информация, что бывшие сотрудники УМВД по ЗАО фальсифицировали еще нескольких уголовных дел, которые, правда, не вызвали столь большой общественный резонанс».

Также издание добавляет, что задерживали бывших полицейских десятки сотрудников госбезопасности, главного управления собственной безопасности МВД и его московского подразделения, а также СК. Басманный суд выдал санкции на обыски квартир.


Напомним, дело расследуется по статье о превышении полномочий с причинением тяжких последствий. Задержаны экс-начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Западному округу Андрей Щиров, его бывшие подчиненные Акбар Сергалиев, Денис Коновалов, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также Игорь Ляховец, о котором стало известно только что. Следствие будет просить об их аресте. 

 

 

Справка:

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.

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