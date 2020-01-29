«Убийство, завуалированное под ДТП». СК сообщает о беспрецедентном приговоре водителю «Ленд Крузера» – 15 лет

Кадр из видео в YouTube на канале СКР по Иркутской области

«Беспрецедентный в судебной практике обвинительный приговор за совершение убийства» вынесен в отношении 42-летнего водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Иркутске. Об этом 29 января сообщает областное СУ СК. Аварию зафиксировали камеры наружного наблюдения.

ДТП произошло в Иркутске, на улице Мира, 8 октября 2018 года. По данным суда, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» умышленно вытолкнул попутную «КИА» на встречную полосу, где та лоб в лоб столкнулась с «Митсубиши». Госпитализированы были четыре человека, в том числе дети 8 и 12 лет. 27-летний водитель «Митсубиши» на следующий день скончался в больнице. Водитель «Ленд Крузера» скрылся с места, но полицейские оперативно нашли его.





Видео: YouTube/СКР по Иркутской области

Следователям СК обвиняемый признался, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, и после ДТП уехал.

Иркутский областной суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора. 42-летний местный житель признан виновным по нескольким статьям:

пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом),

пункт «б» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц),

пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия),

часть 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.





«В следственной и судебной практике – это беспрецедентный случай привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего особо тяжкое преступление подобным специфическим способом, – отмечается в сообщении СУ СК. – Следователи следственного отдела по Ленинскому району города Иркутска длительное время и очень скрупулезно собирали доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении убийства, завуалированного под дорожно-транспортное происшествие».



