Происшествия
«Убийство, завуалированное под ДТП». СК сообщает о беспрецедентном приговоре водителю «Ленд Крузера» – 15 лет
«Беспрецедентный в судебной практике обвинительный приговор за совершение убийства» вынесен в отношении 42-летнего водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП в Иркутске. Об этом 29 января сообщает областное СУ СК. Аварию зафиксировали камеры наружного наблюдения.
ДТП произошло в Иркутске, на улице Мира, 8 октября 2018 года. По данным суда, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» умышленно вытолкнул попутную «КИА» на встречную полосу, где та лоб в лоб столкнулась с «Митсубиши». Госпитализированы были четыре человека, в том числе дети 8 и 12 лет. 27-летний водитель «Митсубиши» на следующий день скончался в больнице. Водитель «Ленд Крузера» скрылся с места, но полицейские оперативно нашли его.
Видео: YouTube/СКР по Иркутской области
Следователям СК обвиняемый признался, что намеренно подрезал автомобиль, которым управляла женщина, и после ДТП уехал.
Иркутский областной суд признал собранные следствием доказательства достаточными для вынесения приговора. 42-летний местный житель признан виновным по нескольким статьям:
- пункт «е» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом),
- пункт «б» части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц),
- пункт «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия),
- часть 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).
Подсудимому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима.
«В следственной и судебной практике – это беспрецедентный случай привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего особо тяжкое преступление подобным специфическим способом, – отмечается в сообщении СУ СК. – Следователи следственного отдела по Ленинскому району города Иркутска длительное время и очень скрупулезно собирали доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении убийства, завуалированного под дорожно-транспортное происшествие».