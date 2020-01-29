А вы хотите как в Китае? Где строят больницу за две недели

Новость о строительстве в Китае всего за несколько дней больницы на тысячу с лишним коек для зараженных коронавирусом привела в полный восторг обывателей в России, привыкших к многолетним долгостроям. Но не профессионалов. В этой истории многое остается за кадром. «Фонтанка» разбиралась, что не увидели восхищенные зрители.

строительная площадка в пригороде Уханя//AP/TASS

Технологию возведения модульных зданий придумали не в Поднебесной. У нас она вполне доступна, но больницы у нас строятся долго и мучительно.

Ближайший по концепции петербургский аналог чудо-клиники в Ухане — новые корпуса Боткинской больницы на Пискаревском проспекте, открытые в 2017 году (не с первого раза). Она рассчитана на 600 коек, однако включает в себя не только стационар, но и массу других функций, таких как поликлиника и даже родильное отделение. Её общая площадь под 100 тыс. м2 — вчетверо больше, чем в Ухане. Строилась она почти 10 лет и обошлась городу примерно в 10 млрд рублей.

Кроме слова «инфекционный», эти два проекта — с точки зрения строителя — не имеют ничего общего. У них — временное строение. У нас — по крайней мере по плану — будет стоять много десятилетий. Отсюда первый вопрос — к проектировке и согласованию. Уханьская больница, как сообщается, — полный аналог построенной так же экстренно в 2008 году больницы в Пекине. То есть типовой проект. А раз экстренно, значит, проектировщикам не пришлось проходить все круги бюрократического рая, к которому привыкли наши специалисты.

Вебкамера с видом на стройку больницы в Ухане.





У них фундамент самый простой: основание, арматура и бетонная плита, которая застывает за сутки (примерно на 50% прочности). Никакого подвала нет, а значит, как у строителей Боткинской больницы, не будет проблем с плесенью там.

Отдельная история – коммуникации. На кадрах строительства в Ухане (заливка бетонной плиты под фундамент) — нет никаких намеков на подводку газа, электричества, канализации, воды и тепла. Можно предположить, что все это будет подходить к зданию по поверхности земли.

Не очень понятно, как вообще будет решаться задача электро- и теплоснабжения, есть ли, например, на ближайшей подстанции свободные мощности. Или, допустим, раз здание временное, проблему можно будет решить за счет временного же решения — дизельного генератора? Какого-то очень мощного и надежного, как и все, что делается в Китае.

Но запитать таким образом больницу в России нечего и думать, а общение с монополистами — это отдельная, длинная и поучительная глава в книге истории строительства больниц в России.

Как в коммунистическом Китае решаются вопросы приемки объектов, мы доподлинно не знаем. И что случится со строителями, если после первого дождя в чудо-больнице потечет крыша, тоже можно только гадать. У нас же только процедура ввода в эксплуатацию серьезных объектов занимает порой по полгода. Так что снова очко в пользу Уханя.

Что же касается самого по себе возведения 25 тыс. метров приспособленных под лазарет помещений, это задача хоть и не из простых, но решается стандартными способами, говорят петербургские специалисты.

Главное — мобилизация людей и комплектующих, объясняют эксперты компании «Элмако», специализирующейся на монтаже модульных зданий. У них есть опыт строительства офисных зданий за 15 дней (разумеется, куда меньшего размера), но дело не столько в размахе, сколько в продуманной логистике и в готовых запасах на складах.

«Раз речь об инфекционной больнице, по сути изоляторе, то там вряд ли потребуются операционные, требования к которым особенные, – рассуждают специалисты. – Хотя и их в рамках модульной конструкции можно сделать: для военных медсанчастей такие решения предусмотрены, и разворачиваются они также за считаные дни».

Крупнейший в стране завод по изготовлению модулей — ООО «Контейнекс-монолит» («дочка» австрийской AKF) в Коврове Владимирской области. Выручка по последней отчетности — 1,3 млрд рублей. Его подготовленные к компактной транспортировке решения позволяют перевозить по шесть контейнеров на одном грузовике с шаландой. А это уже 90 м2 помещений. Чтобы получить искомые в Ухане 25 тыс. м2, нужно примерно 300 таких грузовиков.

Как рассказал «Фонтанке» заместитель гендиректора петербургского завода модульных зданий ООО «Росмодуль» Анатолий Илющенко, бригада из трех человек за день может собрать один-два таких модуля с электрической разводкой и отделкой. Дальше — вопрос масштабирования и организации работы.

«Самое большое, что мы делали, — жилой городок для реконструкции Новоиерусалимского монастыря в Подмосковье. За два месяца — три здания по 2,5 тыс. м2 каждое. Очень быстро — всего за пару недель — мы собрали городок для строителей в Новой Голландии. Там было три трехэтажных здания по 1800 м2», – вспоминает Анатолий Илющенко.

Главная сложность, соглашается он с коллегами, — наличие комплектов на складе. Ведь если на стройку подвозить уже готовые модули (по 15 м2 каждый), особых проблем построить 25 тыс. м2 за неделю не будет. Но в России сейчас ни у кого такого объема нет. Возможности «Росмодуля» – примерно 1200 комплектов в год. В Коврове завод рассчитан где-то на 5 тыс. модулей в год. Но фактически производство ведется только под заказ: просто сделать и хранить их на складе на случай эпидемии смертельного вируса нет никакого экономического смысла.

«Сейчас Китай активно продвигает по всему миру свои технологии модульных зданий. У них очень большие мощности. В России также представлена продукция из Китая. Если ковровские модули стоят примерно 350 тыс. рублей за штуку, а наши, петербургские — где-то чуть больше 300, то китайцы продают свои за 220-250 тысяч рублей», – объясняет расклад Анатолий Илющенко. И в определенном смысле возведение за неделю госпиталя, которое идет в прямом эфире под восхищенные аплодисменты всего мира, может заодно послужить отличной рекламой китайским производителям.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»