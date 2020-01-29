Происшествия
Американцы вывезли своих из Уханя. На всякий случай – через Аляску
Соединённым Штатам удалось вывезти своих граждан из эпицентра распространения нового коронавируса – 12-миллионного Уханя китайской провинции Хубэй. Самолёт с 240 пассажирами сел в Анкоридже на Аляске.
Как сообщает KTUU, вывезли граждан США на "Боинге 747" этим маршрутом далеко не случайно. На Аляске будет проведена тщательная проверка здоровья всех пассажиров, и только после этого самолет отправится на юг страны, в Калифорнию, на авиабазу в округе Риверсайд. При этом занимавшиеся вывозом сограждан из зоны эпидемии уверяют, что если бы у них возникли сомнения в плохом самочувствии кого-либо из пассажиров, ему бы просто не разрешили подняться на борт.
Ранее сообщалось о том, что как минимум 177 граждан России находятся на территории провинции Хубэй в Китае, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Из них 120 человек — в городе Ухань, заявило 29 января посольство России в КНР.
Напомним, что несколько дней назад власти КНР ввели в Ухани жёсткий карантин – покидать город жителям запрещено.
Справка:
Первые случаи заражения новым типом вируса 2019-nCoV были зарегистрированы в конце декабря 2019 года. На 29 января речь уже идет о 6 тысячах заболевших и 132 погибших. Очагом распространения эпидемиологи пока считают рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Случаи заражения также зафиксированы в Австралии, Канаде, Германии Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее, Франции, Японии и ОАЭ. В Роспотребнадзоре отмечают, что в РФ случаев заболевания новым вирусом по-прежнему не выявлено.