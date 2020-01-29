Американцы вывезли своих из Уханя. На всякий случай – через Аляску

Соединённым Штатам удалось вывезти своих граждан из эпицентра распространения нового коронавируса – 12-миллионного Уханя китайской провинции Хубэй. Самолёт с 240 пассажирами сел в Анкоридже на Аляске.

Как сообщает KTUU, вывезли граждан США на "Боинге 747" этим маршрутом далеко не случайно. На Аляске будет проведена тщательная проверка здоровья всех пассажиров, и только после этого самолет отправится на юг страны, в Калифорнию, на авиабазу в округе Риверсайд. При этом занимавшиеся вывозом сограждан из зоны эпидемии уверяют, что если бы у них возникли сомнения в плохом самочувствии кого-либо из пассажиров, ему бы просто не разрешили подняться на борт.

Ранее сообщалось о том, что как минимум 177 граждан России находятся на территории провинции Хубэй в Китае, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Из них 120 человек — в городе Ухань, заявило 29 января посольство России в КНР.

Напомним, что несколько дней назад власти КНР ввели в Ухани жёсткий карантин – покидать город жителям запрещено.



