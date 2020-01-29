Балка в Кудрово «открыла счет» в новом году и подправила высоту «ГАЗели»

Пока «мост глупости» и его собратья не напоминают о себе, счет «жертв» 2020 года открыла балка в Кудрово. По традиции – с грузовой «ГАЗели».

Утром 29 января грузовой фургон магазина «Петрович» не прошел под ограничителем высоты на дороге от «МЕГА Дыбенко» к «Автополю», сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Виктор. Металлическая балка снесла «ГАЗели» тентованный кузов, а когда водитель стал сдавать назад – еще и пластиковый спойлер на кабине.

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Кудровские балки регулярно «ловят» водителей, не умеющих рассчитать высоту своего транспорта. Попадаются не только «ГАЗели», но и, к примеру, самосвалы. Не всегда, правда, счет оказывается в пользу ограничителя.

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