Злодей в черном напал на девушек возле фондохранилища Эрмитажа. Удар ножом пришелся в почку

Жительница Школьной улицы в Петербурге находится под присмотром врачей в состоянии средней степени тяжести после встречи с неизвестным по дороге домой. Тот внезапно напал сзади.

О прохожем с ножом полиции 28 января рассказала подруга пострадавшей, вместе с которой они от торгового комплекса «Гулливер» шли домой на Дибуновскую улицу. Около восьми часов вечера напротив стройки Эрмитажа, возле аптеки в 64-м доме по Школьной улице, сзади на подруг набросился мужчина в черной, слегка потрепанной одежде. Он один раз ударил 29-летнюю девушку ножом в спину и сбежал во двор. Удар пришелся в почку.

Из примет подруги смогли назвать только темную одежду и рост около 185 см.

в ГУ МВД отмечают, что полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на розыск и задержание злоумышленников



