Петербуржец погиб, катаясь на лыжах в Кавголово. Его вещи нашли в полынье

Обстоятельства гибели петербуржца во Всеволожском районе Ленинградской области выясняют сотрудники правоохранительных органов. Мужчина ушёл кататься на лыжах, через несколько часов его тело нашли в озере.

Как стало известно «Фонтанке» 29 января, накануне в начале второго часа дня в службу «112» поступило сообщение об утопленнике в Кавголовском озере. Его вещи виднелись из промоины метрах в 25 от берега. В областном МЧС уточнили, что спасатели ушли под лёд, достали из воды тело и передали его полицейским.

Погибшему 51 год. Зарегистрирован в Петербурге, но живёт в посёлке Токсово, откуда, по словам жены, ушёл около семи утра кататься на лыжах. Больше на связь с ним супруга не выходила.



