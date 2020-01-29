В продаже новая секция ЖК «Мой мир». Цены – от 1,63 млн рублей

ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Мой мир» в Мурино.

Секция №3 расположена в первом корпусе проекта и рассчитана на 379 квартир различных планировок и метражей. В том числе в продаже долгожданные квартиры популярного формата 2 «евро», а также однокомнатные площадью 30 кв. м.

Стоимость начинается от 1 626 000 рублей. Доступна ипотека от банков-партнеров. Успейте купить квартиру на привлекательных условиях на старте продаж.

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Мой мир» возводится в Мурино Ленинградской области.

Проект включает 3 жилых корпуса от 15 до 19 этажей общей площадью более 83 000 кв. м и 5 000 кв. м коммерческих площадей. В одном из корпусов разместится детский сад на 100 мест и поликлиника.

Над проектом фасадов работали специалисты финского архитектурного бюро. Закрытая территория двора будет оборудована зонами отдыха, детскими и спортивными площадками для разных возрастных групп, по периметру установлена система видеонаблюдения. Для придомовой территории разработан эксклюзивный ландшафтный дизайн с использованием цветущих многолетних растений.

Для входных групп предусмотрен подогрев крылец в зимнее время. В каждой парадной установлены скоростные импортные лифты, для удобства семей с детьми есть колясочные. Для холлов разработана индивидуальная дизайнерская концепция внутреннего пространства – в отделке применяются качественные материалы.

Всего в новом проекте от ГК «Полис Групп» представлено 3 265 квартир – от студий до 3-комнатных «евро». Завершить строительство жилого комплекса компания планирует в 4 квартале 2022 года.

Продажи в ЖК «Мой мир» стартовали в ноябре 2019 года. Проект реализуется в рамках проектного финансирования. Партнер компании – банк ДОМ.РФ.

АО «Банк ДОМ.РФ». Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 года.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК "Мой мир" – застройщик ООО "МУРИНО 117", проектная декларация на сайте наш.дом.рф