Петербургские депутаты создали рабочую группу, чтобы воплотить в жизнь послание президента

Заксобрание Петербурга организовало постоянно действующую рабочую группу, чтобы реализовать задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию. Эту инициативу, внесенную спикером регионального парламента Вячеславом Макаровым, депутаты поддержали на заседании 29 января, передает корреспондент «Фонтанки».

«Наверняка каждый из вас глубоко это послание изучил», — выразил уверенность Вячеслав Макаров, обращаясь к депутатам.

Депутат Михаил Амосов напомнил, что подобные рабочие группы и в прошлом создавались в парламенте после президентского послания. Он поинтересовался, как можно ознакомиться с результатом их работы. Спикер парламента пригласил Михаила Амосова посетить заседание рабочей группы и выяснить ответ на свой вопрос самостоятельно.

Все члены рабочей группы, кроме одного, будут единороссами: в нее войдут руководители парламентских комитетов и комиссий, среди которых только один представитель ЛДПР. Возглавит группу вице-спикер Заксобрания Анатолий Дроздов.





Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 15 января. Он объявил, в частности, о необходимости внести поправки в Конституцию. После этого российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку.



