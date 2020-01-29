Видео: налетчик с фомкой отбирает кошелек у директора школы. А потом еще и айфон

Сотрудники уголовного розыска Петербурга нашла блондина с фомкой, который, предположительно, оставил директора школы в Веселом Поселке без кошелька и айфона. Пресс-служба полицейского главка показала видео встречи педагога с налетчиком в подъезде жилого дома.

Судя по опубликованным 29 января кадрам, злоумышленник зашел в подъезд дома №17, корпус 2, по улице Кржижановского, через пару секунд после 66-летней директора. Домофон не стал для него препятствием: на шее мужчины висел шнурок с магнитными ключами.

Блондин с ломиком сделал вид, что поднимается выше по лестнице, а потом вернулся к ждавшей лифт женщине. Показав оружие, забрал черный кошелек. В это время лифт приехал, но нападавший не дал своей жертве уехать, пока та не отдала еще и смартфон. После мужчина все же позволил дверям подъемника закрыться, и ошарашенная директор школы отправилась наверх.





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Преступление было совершено 23 января, а нашли подозреваемого вчера. Это, по данным «Фонтанки», 28-летний Юрий Панченко со Ржевки. По возрасту вполне мог быть учеником своей жертвы. Нигде не работает, зато не раз осуждался по имущественным статьям, бывал в местах лишения свободы. Директорский iPhone он продать не успел, про 100 рублей в кошельке педагога история умалчивает.