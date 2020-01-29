ГУП «ТЭК» потратит полмиллиарда на реконструкцию 14 тепловых пунктов за 2 года. Это коснется 23 тысячи человек

486 млн рублей намерено направить ГУП «ТЭК СПб» на реконструкцию центральных тепловых пунктов (ЦТП) в 2020-2021 годах. Под эту программу попадут 56 домов в шести районах города.

Как сообщает предприятие 29 января, в инвестпрограмму попали 14 ЦТП, которые питают квартиры около 23 тысяч горожан. Реконструкцию 13 пунктов финансирует бюджет, еще один – на Поэтическом бульваре – предприятие реконструирует за счет собственных средств.

По части пунктов уже выбраны подрядчики: пять объектов в Выборгском районе и один в Красном Селе отдают ООО «ЭнергоСеть»; еще три объекта – на ул. Академика Байкова, ул. Партизана Германа и ул. Подвойского – берет в работу ООО «Монтажно-эксплуатационная фирма АСК». Самым дорогим (108 млн) оказался адрес по Школьной улице, от которого зависит теплоснабжение более 7 тыс. жителей Приморского района. Предполагается, что после реконструкции работа тепловых пунктов будет полностью автоматизирована; в том числе она позволит поддерживать комфортную температуру.

В 2017 году ТЭК модернизировал всего 6 центральных тепловых пунктов, в 2018 – 8, а в прошлом году – 4. Всего на балансе предприятия числится 220 тепловых пунктов, реконструированы около половины.





Ранее Смольный установил тарифы на второе полугодие 2020 года. У ГУП «ТЭК» они вырастут выше инфляции — сразу на 6,9%: это необходимо для реконструкции объектов теплоснабжения Колпинского и Пушкинского районов, которые в ветхом состоянии достались от обанкротившегося «ПушТЭК».



