ДТП с общественным транспортом: на Фонтанке, объезжая один автобус, легковушка задела другой

Утром 29 января в Петербурге, как это порой бывает, не везло общественному транспорту. Притом что пробки были в норме – максимум 6 баллов – и сообщений о ДТП от очевидцев не очень много, как минимум трижды пассажирам автобусов и трамваев пришлось ждать или пересаживаться на другой транспорт.

На набережной реки Фонтанки у Старо-Калинкина моста, то есть на подъезде к площади Репина, встали два автобуса, рассказывали в телеграм-канале «Мегаполис» очевидцы. По их словам, в правом ряду автобус сломался, и приехала ремонтная бригада для починки, а в среднем произошло ДТП: легковая машина начала манёвр с крайней правой полосы и зацепила едущий автобус.

Маршрутка и легковая «Шевроле», по данным «Мегаполиса», притёрлись на перекрестке Дунайского проспекта и Будапештской улицы.





Трамвайное движение по улице Савушкина в сторону метро «Чёрная речка» остановило столкновение двух автомобилей. ДТП произошло у пересечения с улицей Академика Шиманского.



