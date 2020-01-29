Роскомнадзор заблокирует полюбившийся лжеминерам почтовый сервис Protonmail

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций сообщает о начале ограничения доступа к швейцарскому сервису.

«29 января на основании требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Роскомнадзор осуществит ограничение доступа к почтовому сервису Protonmail.com (Швейцария). Данный почтовый сервис использовался злоумышленниками как в 2019 году, так и, особенно активно, в январе 2020 года для рассылки под видом достоверных сведений ложных сообщений о массовом минировании объектов на территории Российской Федерации», – сообщается 29 января на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что компания ранее отреагировала «категорическим отказом» на требование передать российской стороне сведения для включения в реестр организаторов распространения информации.

На момент написания новости сайт protonmail.com был доступен.





Ранее ведомство заблокировало другой сервис Startmail.com, который также облюбовали лжеминеры.

28 января Петербург «отметил» два месяца непрерывных эвакуаций из-за почтовых рассылок о бомбах. За это время от лжеминеров пострадали полмиллиона человек. Первое письмо пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. В нем анонимы требуют от предпринимателя Константина Малофеева 120 биткоинов, которые тот якобы получил от крипто-биржы. Однако сам бизнесмен отрицает свой участие в крушении этого бизнеса.



