Готовность жилого комплекса «Дом у Каретного» от СК «Инвестторг» более 65%

ЗАО "Инвестторг"

Монолитные работы в пяти секциях полностью выполнены. Работы по устройству внутренних перегородок и наружных стен со второго по 10 этаж также осуществлены на 100%.

Полностью выполнены работы по каменной кладке, отделке стен и потолков подвала, технических помещений, каменная кладка вентиляционных шахт и инженерных систем. Кровельные работы на завершающей стадии: на 80% выполнены в секциях 1-4, в пятой на 70%. Монтаж оборудования УТП продолжается, уже выполнено порядка 50%. Как и фасадные работы – 50%. Монтаж светопрозрачных ПВХ систем осуществлен на 70%, а электромонтажные работы на15%.

Напомним, строительство ЖК «Дом у Каретного» будет завершено во II квартале 2020 года.

По приобретению квартиры можно всю информацию уточнить у менеджеров отдела продаж: http://www.investtorg.ru



Жилой комплекс «Дом у Каретного» – это десятиэтажный высокотехнологичный проект, строительство которого ГК «Инвестторг» реализует на Днепропетровской улице, во Фрунзенском районе Петербурга. Всего проектом предусмотрена 301 квартира, закрытая территория двора, а первый этаж здания выделен под помещения коммерческого назначения. Для удобства новоселов имеется подземный отапливаемый паркинг, рассчитанный на 95 машиномест.

ЖК «Дом у Каретного». ООО «Специализированный застройщик «Эй Би Групп», проектная декларация на сайте http://ukaretnogo.ru/

Справка о компании:

АО «Инвестторг» – это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. Компания идет в «ногу со временем» и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО «Инвестторг» с уверенностью смотреть в будущее.