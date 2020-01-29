Петербургскую промышленность и торговлю обезглавили. Юрий Калабин переходит в федеральное правительство

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин покидает Смольный. Как рассказал сам чиновник «Фонтанке», с 30 января он переходит в аппарат правительства на должность помощника вице-премьера и главы аппарата Дмитрия Григоренко.

«Задачи пока не ставились, но, надеюсь, буду защищать интересы города», – сказал чиновник.

Должность главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного будет временно исполнять заместитель главы Алексей Яковлев.

Юрий Калабин пришел в Смольный в январе 2019 года, сменив на посту главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина.





Комитет под руководством Юрия Калабина начал свою работу с того, что отказался от Центра импортозамещения и локализации Петербурга на Васильевском острове. Следующие полгода команда Калабина проводила инвентаризацию городской промышленности и формулировала основы будущей стратегии ее развития, а также занималась подготовкой к слиянию с комитетом по развитию потребительского рынка. Уже объединенный комитет курировал проведение рождественской ярмарки в центре Петербурга, а также занимался подготовкой введения торгового сбора и проводил ревизию городских бань. Также комитет вернулся к идее строительства собственного мукомольного комбината, технопарка рядом с университетом Бонч-Бруевича. и обсуждал идею расширения существующего кластера медицинской и фармацевтической промышленности до кластера Food&Drug. При этом Юрий Калабин, как и курирующий его работу вице-губернатор Евгений Елин, неоднократно выражали сомнение в реалистичности перезапуска завода General Motors, на покупку которого претендовал белорусский «Юнисон». В итоге проект был поставлен на паузу.