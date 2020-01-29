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Власть
29.01.2020 11:43
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Петербургскую промышленность и торговлю обезглавили. Юрий Калабин переходит в федеральное правительство

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин покидает Смольный. Как рассказал сам чиновник «Фонтанке», с 30 января он переходит в аппарат правительства на должность помощника вице-премьера и главы аппарата Дмитрия Григоренко.

«Задачи пока не ставились, но, надеюсь, буду защищать интересы города», – сказал чиновник.

Должность главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Смольного будет временно исполнять заместитель главы Алексей Яковлев.

Юрий Калабин пришел в Смольный в январе 2019 года, сменив на посту главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина.


Комитет под руководством Юрия Калабина начал свою работу с того, что отказался от Центра импортозамещения и локализации Петербурга на Васильевском острове. Следующие полгода команда Калабина проводила инвентаризацию городской промышленности и формулировала основы будущей стратегии ее развития, а также занималась подготовкой к слиянию с комитетом по развитию потребительского рынка. Уже объединенный комитет курировал проведение рождественской ярмарки в центре Петербурга, а также занимался подготовкой введения торгового сбора и проводил ревизию городских бань.  Также комитет вернулся к идее строительства собственного мукомольного комбината, технопарка рядом с университетом Бонч-Бруевича.  и обсуждал идею расширения существующего кластера медицинской и фармацевтической промышленности до кластера Food&Drug.  При этом Юрий Калабин, как и курирующий его работу вице-губернатор Евгений Елин, неоднократно выражали сомнение в реалистичности перезапуска завода General Motors, на покупку которого претендовал белорусский «Юнисон». В итоге проект был поставлен на паузу

 

Справка:

Юрий Калабин родился в 1963 году в Сочи. Высшее образование получил в 1986 году в Ленинградском гидрометеорологическом институте по специальности «Гидрофизика». В 1992 году окончил Международный банковский институт по специальности «Банковское дело». Трудовую деятельность начал слесарем на НПО «Гранит» в 1980 году. Работал в ОАО «Электросила» (заместитель директора по экономике и финансам), ОАО «Ленинградский Металлический Завод» (финансовый директор), ОАО «ОГК-3», ОАО «ОГК-4» (заместитель генерального директора). С марта 2017 по январь 2019 года занимал пост генерального директора в АО «КРП-инвест» холдинга РЖД.

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